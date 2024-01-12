"الصناعة" تختتم البرنامج التدريبي لمبادرة حاضنة الاستكشاف التعديني "نُثري"

وأفاد "الجراح" بأن خدمات مبادرة "نثري" تشمل ورش عمل تدريبية، ومساحات عمل مشتركة، وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين، وزيارات ميدانية، ولقاءات الإرشاد والتوجيه، واستشارات متخصصة، وخدمات الربط مع المستثمرين، وتسريع الحصول على رخص الاستكشاف، وتشكل هذه الخدمات الدعم الشامل الذي يحتاجه المستكشفون لتطوير مشاريعهم بنجاح، مضيفًا أن "نثري" قدمت خدماتها من خلال تنظيم أكثر من 25 ورشة عمل، وتقديم أكثر من 60 ساعة تدريبية و11 جلسة استشارية متخصصة، وزيارتين ميدانيتين لشركة المصانع الكبرى "أماك"، وشركة "معادن".