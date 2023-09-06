الشرقية.. إزالة أكثر من 109 أمتار مكعبة من مخلفات البناء و433 لوحة إعلانية مخالفة

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أعمال برنامج وخطة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، ومنجزات الأمانة خلال شهر أغسطس الماضي.
واستعرضت غرفة تحسين المشهد الحضري خلال اجتماعه أمس مع الوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات، أبرز منجزات الأمانة في تحسين المشهد الحضري، وبرامجه ومبادراته، ومبادرة الأمين للطرق، والتي تَضَمّنت الانتهاء من حصر جميع المباني الحكومية والتابعة للجهات الخدمية في المناطق ذات الأولوية، وتوضيح أسماء المباني، والمنطقة، والملاحظات المرصودة، وعناصر التشوه لدراستها، والرفع بها للجهات ذات العلاقة؛ بهدف التعاون والدعم والتنسيق، والإشراف على أعمال المعالجة، بالإضافة إلى تكثيف ورش العمل لشرح الأدلة الداعمة لرصد ومعالجة عناصر التشوه البصري وتكثيف الأعمال الرقابية.
فيما تَضَمّن معدل الإنجاز الشهري إزالة 109.169 أمتار مكعبة من مخلفات البناء والهدم، و433 من اللوحات الإعلانية المخالفة، و692 من التحويلات والحواجز الخرسانية، و331 من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية، و33 مظلة وهنجرًا مخالفًا داخل الأحياء، و4.390 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و303 من السيارات التالفة والمهلكة، ودهان 47.233 مترًا طوليًّا من الأرصفة، وإصلاح 63.360 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، و22.217 مترًا مربعًا من تآكل الأرصفة المتهالكة، و236 من اللوحات الإرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و601 عمود إنارة متهالكًا، و116 من محولات الكهرباء، وكذلك إصلاح وتأهيل 1.699.563 مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال، وتنسيق وزراعة 445.896 من الأشجار والورد، ومعالجة وضع 16.041 حاوية نظافة داخل الأحياء، و186 من الباعة الجائلين.
وعرضت إدارة الطوارئ والبلاغات تقرير البلاغات خلال أسبوع، من 27 أغسطس الماضي حتى 2 سبتمبر الحالي، تَضَمّن إجمالي البلاغات والاستفسارات الخاصة بالمباني، والإنارة والمرافق الخدمية، والمباني تحت الإنشاء، والطرق والشوارع، إضافة إلى بلاغات الفراغات والحدائق العامة، والأسواق والمتاجر، وبلاغات الكوارث والسيول والمكافحة، والتعديات.