الشرقية.. إزالة أكثر من 109 أمتار مكعبة من مخلفات البناء و433 لوحة إعلانية مخالفة

فيما تَضَمّن معدل الإنجاز الشهري إزالة 109.169 أمتار مكعبة من مخلفات البناء والهدم، و433 من اللوحات الإعلانية المخالفة، و692 من التحويلات والحواجز الخرسانية، و331 من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية، و33 مظلة وهنجرًا مخالفًا داخل الأحياء، و4.390 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و303 من السيارات التالفة والمهلكة، ودهان 47.233 مترًا طوليًّا من الأرصفة، وإصلاح 63.360 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، و22.217 مترًا مربعًا من تآكل الأرصفة المتهالكة، و236 من اللوحات الإرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و601 عمود إنارة متهالكًا، و116 من محولات الكهرباء، وكذلك إصلاح وتأهيل 1.699.563 مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال، وتنسيق وزراعة 445.896 من الأشجار والورد، ومعالجة وضع 16.041 حاوية نظافة داخل الأحياء، و186 من الباعة الجائلين.