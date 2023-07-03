45 و19 مئوية.. هذه أعلى وأدنى درجة حرارة مسجلة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت المدينة المنورة والدمام والأحساء والخرج وعرفة ومزدلفة 45 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.