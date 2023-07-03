45 و19 مئوية.. هذه أعلى وأدنى درجة حرارة مسجلة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت المدينة المنورة والدمام والأحساء والخرج وعرفة ومزدلفة 45 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: المدينة المنورة والدمام والأحساء والخرج وعرفة ومزدلفة 45 مئوية، وكل من مكة المكرمة والرياض وبريدة والصمان والتنهات ومنى ووادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن والدهناء 44 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ19 مئوية، والباحة والقريات 21 درجة مئوية.
وسجلت الوجه وجازان وينبع أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.