"فرسان الإلقاء" لزملائهم: عليكم بالإذاعة المدرسية لكسر حاجز الخوف أمام الجمهور

قدم الطلاب المشاركون في برنامج (مهرجان فرسان الإلقاء) لوحات مميزة في الخطابة والحديث بثقة وتمكن أمام الجمهور، حيث نالت العروض إعجاب الحضور واستحسانهم، وذلك خلال تجسيد المعاني وضخ الحياة في حروف وكلمات قصائدهم بحضور وأداء مسرحي متقن ولغة جسد حاضرة.
وتفصيلاً، نقل مجموعة من الطلاب المشاركين تجاربهم لزملائهم، عبر صحيفة سبق، وذلك بالحرص على المشاركة في مسابقات الإلقاء والخطابة والإذاعة المدرسية فهو تعود على مواجهة الجمهور وعدم الخوف من الفشل لأن خسارتك تعد مكسباً لذاتك بالمشاركة ومع الوقت والمثابرة ستحقق أهدافك بثقتك بالله أولاً ثم بنفسك وقدراتك، مؤكدين أهمية مثل هذه المسابقات في تنمية الثقة بالنفس وتعزيز قدراتها وفن التواصل مع الجمهور.
وأكد الطالب محمود داهم بالصف الثالث ثانوي من مدارس أضواء الهداية حرصه على المشاركة في جميع المسابقات الخاصة بالخطابة والإلقاء وكذلك الإذاعة المدرسية بشكل يومي ولفت إلى التأثير الإيجابي للمشاركة في النشاط الطلابي على رحلة الطالب الدراسية.
وأضاف الطالب إبراهيم بن بدر الحوشان بثانوية المعتمد بن عباد: كان والدي يدفعني دفعاً للمشاركة والتغلب على الخوف والقلق من الوقوف أمام الناس لاكتساب الجرأة والشجاعة الأدبية مؤكداً بأنه لم يعد يشعر بالخوف مع اعتياده الصعود على خشبة المسرح.
وأشار الطالب عاصم علاء بثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي إلى أن التوتر في الغالب يكون في البداية وقد يتصاعد وأنت تخطو لاعتلاء خشبة المسرح ولكنه يزول بعد لحظات، داعياً إلى عدم الخوف من الفشل لأن الإنسان لن يتعلم ويتقدم دون أخطاء وعثرات، مؤكداً أهمية المشاركة في الإذاعة المدرسية في كسر حاجز الخوف والتردد من مواجهة الجمهور من خلال تعودك على وقوفك أمام زملائك ومعلميك.
ويهدف برنامج (مهرجان فرسان الإلقاء) الذي تنظمه إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إلى تدريب الطلاب على مهارات الإلقاء والتعبير عن المشاعر والأفكار والتعود على مواجهة الجمهور والتواصل معهم واكتشاف المواهب الإلقائية وإثرائها.