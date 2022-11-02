"فرسان الإلقاء" لزملائهم: عليكم بالإذاعة المدرسية لكسر حاجز الخوف أمام الجمهور

وأشار الطالب عاصم علاء بثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي إلى أن التوتر في الغالب يكون في البداية وقد يتصاعد وأنت تخطو لاعتلاء خشبة المسرح ولكنه يزول بعد لحظات، داعياً إلى عدم الخوف من الفشل لأن الإنسان لن يتعلم ويتقدم دون أخطاء وعثرات، مؤكداً أهمية المشاركة في الإذاعة المدرسية في كسر حاجز الخوف والتردد من مواجهة الجمهور من خلال تعودك على وقوفك أمام زملائك ومعلميك.