"ليس كل سباح منقذًا".. "الهلال الأحمر": 132 بلاغًا بحالات الغرق خلال 2023

ونصح في لقائه ببرنامج اليوم على "الإخبارية"، بضرورة طلب المساعدة من المتواجدين في المكان، في حال تعرض أي طفل للغرق في بركة السباحة للتعامل مع حالة الغرق؛ مشيرًا إلى أن الإلمام بكيفية الإنقاذ هو الأهم وليس القدرة على السباحة فقط، فليس كل سباح منقذًا.