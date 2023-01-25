جودة الحياة وتملّك المواطن للمسكن.. جلسة حوارية تتناول تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات

واستعرض المتحدثون عددًا من النماذج والأمثلة الحية لمشاريع الشركة الوطنية للإسكان، التي طًبقت معايير جودة الحياة من خلال المرافق التي تعتبر صديقة للبيئة، ومنها ضاحية الخزام في الرياض التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع وتوفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية لخدمة 250 ألف أسرة، موضحين أن إجمالي المسطحات الخضراء بداخل الضاحية تبلغ أكثر من 4 مليون متر مربع، إضافة إلى وجود المراكز الدينية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها.