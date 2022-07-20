النائب العام يوقع مع نظيره الكيني مذكرة للتعاون في مجال التحقيق والادعاء العام

وكان الشيخ المعجب وصل في وقت سابق من يوم أمس إلى جمهورية كينيا، يرافقه عدد من أعضاء النيابة العامة، بدعوة من النائب العام الكيني؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي النيابة العامة في البلدين الصديقين.