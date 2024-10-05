تبوك تشهد عروضًا لطائرات القوات الجوية الملكية احتفاءً باليوم الوطني

شهدت أجواءُ مدينة تبوك، أمس، عروضًا جوية لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ94 للمملكة، بحضور قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء طيار الركن إبراهيم بن فالح السلطان، وعدد من منسوبي القاعدة.