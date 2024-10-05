تبوك تشهد عروضًا لطائرات القوات الجوية الملكية احتفاءً باليوم الوطني

شهدت أجواءُ مدينة تبوك، أمس، عروضًا جوية لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ94 للمملكة، بحضور قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء طيار الركن إبراهيم بن فالح السلطان، وعدد من منسوبي القاعدة.
واستعرضت مجموعةٌ من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي أمام الزوار، فيما جذبت العروضُ الجوية لفريق الصقور السعودية والتشكيلات الاستعراضية وعروض الألوان، أنظارَ الحضور الكثيف من الأهالي والزوّار من كبار وصغار، وهم يشاركون في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية.