"الشؤون الإسلامية" تكمل استعداداتها لتنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن بدورتها "42"

وأكّد آل الشيخ، أن الوزارة تتشرّف أن تستضيف نخبة من أهل القرآن الكريم من مختلف دول العالم للمشاركة في هذه المسابقة العالمية، تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ، حيث عقدت دورتها الأولى في عام 1399هـ على أطهر بقاع الأرض مكة المكرّمة، وما زال يتتابع نماؤها وعطاؤها كل عام، ليصل مجموع المشاركين في جميع دوراتها حتى هذه الدورة (6453) متسابقاً من أنحاء العالم.