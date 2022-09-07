"الشؤون الإسلامية" تكمل استعداداتها لتنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن بدورتها "42"

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لانطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ42 التي تنطلق برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بمشاركة "153" متسابقاً يمثلون "111" من دول العالم، التي ستقام في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 14 إلى 25 من الشهر الجاري، وتقدر قيمة جوائزها بـ (2.700.000) مليونَيْن وسبعمائة ألف ريال.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على ما يوليانه من اهتمام ودعم لهذه المسابقة، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يجعل ما يقدمه للأمتين العربية والإسلامية في موازين حسناته.
وأكّد آل الشيخ، أن الوزارة تتشرّف أن تستضيف نخبة من أهل القرآن الكريم من مختلف دول العالم للمشاركة في هذه المسابقة العالمية، تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ، حيث عقدت دورتها الأولى في عام 1399هـ على أطهر بقاع الأرض مكة المكرّمة، وما زال يتتابع نماؤها وعطاؤها كل عام، ليصل مجموع المشاركين في جميع دوراتها حتى هذه الدورة (6453) متسابقاً من أنحاء العالم.
وأبان أن المسابقة تتكون من خمسة فروع، الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير "رواية ودراية"، الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، الرابع: حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وهو خاص بمرشحي الدول غير ذات العضوية في منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية ــ في ختام تصريحه ــ أن هذه المسابقة العالمية تشجع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله -جل وعلا- حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وتذكي روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله في دول العالم، وتربط الناشئة بكتاب الله، حيث تحقق عناية المملكة بالقرآن الكريم والاهتمام بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره، التي جعلت كتاب الله نبراساً لها في كل شؤون حياتها.