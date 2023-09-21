فلاورد تطلق حملة "أحلامنا ازدهارنا" بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما اللّه والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 93. ونسأل الله تعالى أن يمنّ على المملكة بالمزيد من الإنجازات والازدهار والتقدم. لنا الفخر في فلاورد أن جزء من رحلة التحوّل التي تمرّ بها المملكة ونتمنى أن نكون دوماً عند حسن ظنّ الشعب السعودي الكريم."