الحرارة تنخفض والأمطار هنا.. مؤشر التكييف في نصائح من "الحصيني"

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع -بحسب المراصد- أن يطرأ انخفاض طفيف في الحرارة على معظم أنحاء المملكة والخليج.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذا الانخفاض يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية من غد الخميس على الشمالية والكويت، والجمعة على الغربية، ثم الوسطى فالشرقية، ثم باقي المناطق والخليج مع رياح مغبرة، إلا أن يصرفها الله.
وتابع: "متوقع أن تتلطف الحرارة قليلًا عن الأيام الماضية؛ لذا أنصح الأسر بتخفيض مؤشر التكييف خاصة ليلًا على معظم مدن المملكة والخليج؛ خوفًا من أمراض الرشح والأنفلونزا، وينطبق هذا على المساجد.
وأردف: نحن في موسم "الصفري"، متوقع الخميس (اليوم) أمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية وعمان واليمن".