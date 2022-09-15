الحرارة تنخفض والأمطار هنا.. مؤشر التكييف في نصائح من "الحصيني"

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذا الانخفاض يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية من غد الخميس على الشمالية والكويت، والجمعة على الغربية، ثم الوسطى فالشرقية، ثم باقي المناطق والخليج مع رياح مغبرة، إلا أن يصرفها الله.