بعد حديث أمير القصيم.. نقاشات بين المغردين حول "تغطية المباني تحت الإنشاء "

ناقش مغردون، خلال الأسبوع الجاري، ما عبّر عنه أمير القصيم، في معرض حديثه أثناء منتدى مستقبل العقار المقام في مدينة الرياض، بخصوص رغبته في إزالة المباني العظم المتروكة تحت الإنشاء "بالبلدوزرات في يوم واحد"، إذا لم يتخذ صاحب المشروع إجراءً حيالها؛ نظرًا لما تسببه من تشوّه بصري للعامة وسكان المنطقة.