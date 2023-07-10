"المواصفات" تنفذ خطة طموحة للتطوير الشامل في منظومة الفحص الفني الدوري

تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، على تنفيذ خطة طموحة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة، وذلك عبر عدد من المراحل والخطوات الجادة لإشراك القطاع الخاص في هذا القطاع.
وأسست المواصفات السعودية مركزًا متخصصًا لسلامة المركبات لرفع معايير السلامة الفنية المتعلقة بالمركبات، وتعزيز جودة البنية التحتية لسلامة المركبات من خلال الارتقاء بمستوى سلامة وجودة خدمات الإصلاح التي يتم تقديمها عبر تطوير منظومة الفحص الفني الدوري ومراكز صيانة المركبات في المملكة؛ بهدف رفع جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتوعيتهم بأهمية السلامة الفنية للمركبات؛ للمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.
وبدأت الهيئة بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء برقم (386) وتاريخ 11/ 7/ 1442هـ، حيث أصدرت تراخيص للشركات القائمة (ما قبل انتقال التنظيم للهيئة) بواقع (2) من المشغلين في القطاع الخاص بإجمالي (53) موقعًا، فيما تم اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري وفتح باب التقدم بتاريخ 15/ 5/ 2022م؛ لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، ولتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات.
وأسفر ذلك عن تقدم (34) جهة استوفت منها (9) جهات الاشتراطات الأساسية، وانسحبت فيما بعد جهة واحدة، ليصبح إجمالي الجهات المستوفية للتقدم لرخص جديدة لنشاط الفحص الفني الدوري (8) جهات.
واستمرارًا لجهودها في تطوير تجربة المستفيدين؛ دشنت الهيئة في وقت سابق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا "بشكل جزئي" لتسهيل الحصول على خدمات الفحص واستلام تقرير فحص المركبات بشكل إلكتروني.
وأطلقت حملة توعوية وتثقيفية حول الفحص الفني الدوري، وتفعيل النموذج الرقابي للرقابة والتفتيش على الجهات المشغلة للفحص الفني الدوري؛ حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية لمراكز الفحص (106) جولات شملت جميع مناطق المملكة نتج عنها ضبط (8) مخالفات.
وأطلقت المواصفات السعودية منصة تصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات، والتي تُمكّن المراكز المتخصصة من التقدم بطلباتهم لتصنيف المراكز وفق نظام النجوم؛ حيث بلغ عدد مراكز الإصلاح المصنفة (63) فيما يخضع (28) مركزًا وورشة صيانة لإجراءات التصنيف من الهيئة.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطوير تجربة المستفيدين لمراكز الفحص الفني ومراكز الصيانة والإصلاح، من أجل إيجاد تجربة متميزة للمستفيدين من خدمات تلك المراكز، ورفع مستويات السلامة والأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات.