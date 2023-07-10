"المواصفات" تنفذ خطة طموحة للتطوير الشامل في منظومة الفحص الفني الدوري

وبدأت الهيئة بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء برقم (386) وتاريخ 11/ 7/ 1442هـ، حيث أصدرت تراخيص للشركات القائمة (ما قبل انتقال التنظيم للهيئة) بواقع (2) من المشغلين في القطاع الخاص بإجمالي (53) موقعًا، فيما تم اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري وفتح باب التقدم بتاريخ 15/ 5/ 2022م؛ لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، ولتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات.