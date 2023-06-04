"أمير الشرقية" يدشّن ملتقى "مجالس الجمعيات الأهلية الأول" ويشيد بالتطورات في القطاع

وأوضح المهندس الراجحي؛ أن هذا الملتقى يجمع نخبة من العاملين في القطاع غير الربحي من جميع المناطق، ونتطلع إلى مساهمته الفاعلة في استدامة أثر أداء المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية في المملكة؛ لتحقيق مستهدفاتها الطموحة، وجودة مخرجاتها، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يمثّل جانباً مهماً من العمل التكاملي المشترك بين مجالس الجمعيات في المملكة، حيث يجري تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، والتعاون المشترك البنّاء فيما يعود بالنفع عموماً على القطاع غير الربحي بالمملكة.