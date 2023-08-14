"معادن" تجدّد صفقة توريد 600 ألف طن أسمدة لبنغلاديش

وتعد هذه الشراكة المستمرة منذ عدة سنوات تأكيداً على التزام "معادن" بتلبية احتياجات الأسواق العالمية من الأسمدة الفوسفاتية، إذ تغطي "معادن" حوالي 42% من الاحتياجات المقدرة لبنغلادش من أسمدة ثنائي الفوسفات.