"معادن" تجدّد صفقة توريد 600 ألف طن أسمدة لبنغلاديش

جدّدت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اتفاقيتها مع شركة التطوير الزراعي في بنغلادش لتوريد 600,000 طن من الأسمدة.
وتعد هذه الشراكة المستمرة منذ عدة سنوات تأكيداً على التزام "معادن" بتلبية احتياجات الأسواق العالمية من الأسمدة الفوسفاتية، إذ تغطي "معادن" حوالي 42% من الاحتياجات المقدرة لبنغلادش من أسمدة ثنائي الفوسفات.
يُذكر أن "معادن" عزّزت إنتاجها خلال السنوات الماضية من الأسمدة الفوسفاتية المستدامة، حيث تخطط لزيادة إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 50% لتصل إلى 9 ملايين طن سنوياً كجزء من مشروع الفوسفات 3.