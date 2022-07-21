تنويه رسمي بضرورة التأكد من ترخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني

نوّه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بكل الأفراد المستفيدين، أهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني "عن بُعد أو مدمج"، لدى المركز، قبل التسجيل فيها، والتي تبلغ 705 جهات وبرامج يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز؛ وذلك في إطار حرص المركز على تلقي المستفيد لخدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة وبأعلى معايير الجودة.