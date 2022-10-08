40 مئوية.. حفر الباطن ومكة المكرّمة أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم السبت، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة وحفر الباطن سجّلتا 40 درجة مئوية، تليهما المدينة المنوّرة وينبع والعلا والأحساء ورفحاء والخرج 39 درجة مئوية، الرياض وعرعر وسكاكا 38 درجة، وكل من الدمام وتبوك وبريدة وجازان ووادي الدواسر وشرورة 37 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 16 مئوية، ثم الباحة 17 مئوية، والطائف والقريات 18 درجة، وحائل 19 مئوية، وتبوك وبريدة وطريف وبيشة 20 مئوية.
وسجّلت الدمام وجدة والأحساء والقنفذة والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 95% و85%.