40 مئوية.. حفر الباطن ومكة المكرّمة أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة وحفر الباطن سجّلتا 40 درجة مئوية، تليهما المدينة المنوّرة وينبع والعلا والأحساء ورفحاء والخرج 39 درجة مئوية، الرياض وعرعر وسكاكا 38 درجة، وكل من الدمام وتبوك وبريدة وجازان ووادي الدواسر وشرورة 37 درجة.