نائب أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين الإمارة ومكافحة المخدرات بالمنطقة

ويعمل الطرفان على تكثيف الجهود التوعوية، وتشمل كل عمل يستهدف رفع الوعي بمخاطر المخدرات لعموم السكان أو للأفراد أو لفئات محددة أو لبيئات العمل والتعليم، أيضاً التدريب ويشمل كل عمل ينفذ (حضورياً أو عن بعد)، ويستهدف بناء القدرات وتعزيز المعارف والجدارات، وتنظيم الأنشطة والفعاليات العلمية، وتشمل جميع الأعمال التي تهدف لتبادل الخبرات وتوطينها ومناقشة القضايا مع الخبراء والمختصين.