نائب أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين الإمارة ومكافحة المخدرات بالمنطقة

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم في مقر الإمارة بجدة توقيع مذكرة تعاون بين الإمارة ومديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة.
وتهدف المذكرة التي وقّعها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الطرفين لدعم الأنشطة والبرامج الوقائية بالمنطقة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للخبرات والكفاءات لدى الطرفين من خلال التخطيط والتنسيق للأعمال المشتركة في المجالات ذات الصلة بالوقاية من المخدرات.
ويعمل الطرفان على تكثيف الجهود التوعوية، وتشمل كل عمل يستهدف رفع الوعي بمخاطر المخدرات لعموم السكان أو للأفراد أو لفئات محددة أو لبيئات العمل والتعليم، أيضاً التدريب ويشمل كل عمل ينفذ (حضورياً أو عن بعد)، ويستهدف بناء القدرات وتعزيز المعارف والجدارات، وتنظيم الأنشطة والفعاليات العلمية، وتشمل جميع الأعمال التي تهدف لتبادل الخبرات وتوطينها ومناقشة القضايا مع الخبراء والمختصين.
كما شهد نائب أمير المنطقة إطلاق المعرض المصاحب لمذكرة التعاون، والذي يقدم التوعية بأخطار المخدرات كذلك لوحة شرف تحمل أسماء شهداء الواجب من منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة.