جدة.. مصادرة 120 طناً من الخضراوات والفواكه خلال شهر يوليو الماضي

وأوضحت "الأمانة"، أنه جرى توزيع الخضراوات والفواكه الصالحة للجمعيات الخيرية، بينما أودعت المواد الأخرى المصادرة بما في ذلك الأقمشة والشواحن في مستودعات الأمانة لمزيدٍ من الإجراءات، كما تمّ حجز 22 مركبة تابعة للباعة المخالفين، والتي كانت تُستخدَم لتمويل أنشطتهم المخالفة.