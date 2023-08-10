صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH"

ومنذ عام 2017م، قام الصندوق بتأسيس العديد من الشركات في 13 قطاعًا استراتيجيًّا محليًّا، من ضمنها الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"، التي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" التي تهدف إلى إدارة استثمارات الصندوق في قطاع إعادة التدوير في المملكة.