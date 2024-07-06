أدلّة تنسف الصورة النمطية.. مجتمعات مزدهرة كانت تعيش بالسعودية قبل 8 آلاف عام

تعدُّ هذه الأدلّة الأولى على العمارة السكنية من هذه الفترة، وتتراوح المباني بين 4 و8 أمتار في العرض، وتتكوّن من صفّين متوازيين من الحجارة الكبيرة، ويُعتقد أن الفراغ بين الصفّين كان يستخدم كقاعدة لأعمدة خشبية تدعم السقف، وربما كانت مغطّاة بجلود الحيوانات.