"تجارة مكة" تلاحق مخالفي التخفيضات والعروض الترويجية في اليوم الوطني

تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة لحماية المستهلك، بالاضافة إلى التأكد من صحة ونظامية التخفيضات والعروض الترويجية التي تقدمها العديد من المنشآت بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لبلادنا الغالية.
وأكدت الوزارة بأن جولاتها الرقابية مستمرة في ضبط المنشآت التجارية المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية في حقها، وحثت كافة المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية عن طريق تطبيق بلاغ تجاري أو بالاتصال بالرقم الموحد 1900.