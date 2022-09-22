"تجارة مكة" تلاحق مخالفي التخفيضات والعروض الترويجية في اليوم الوطني

تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة لحماية المستهلك، بالاضافة إلى التأكد من صحة ونظامية التخفيضات والعروض الترويجية التي تقدمها العديد من المنشآت بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لبلادنا الغالية.