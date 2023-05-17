"أشرفي": المملكة لعبت دورًا إنسانيًّا في تسهيل عودة الرعايا الباكستانيين من السودان

قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط، طاهر أشرفي، إن العلاقات بين باكستان والمملكة العربية السعودية لا مثيل لها على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها راسخة ومتينة.
وقال أشرفي في مؤتمر صحفي أمس بالقنصلية العامة الباكستانية بجدة: "إن السعودية لعبت دورًا إنسانيًّا في تسهيل عودة الرعايا الباكستانيين من السودان". معربًا عن شكره وتقديره لحكومة السعودية على هذا الدور الإنساني الحيوي.
وأثنى أشرفي على قنصلية بلاده في جدة؛ للدور الحاسم الذي تلعبه القنصلية العامة، وكذلك السفارة الباكستانية في الرياض، لإجلاء الباكستانيين من السودان بأمان، وتسهيل مغادرتهم.
وفيما يتعلق بالمسائل العالقة بكشمير وفلسطين أوضح "أشرفي" أن باكستان والمملكة العربية السعودية تتقاسمان الموقف نفسه.
كما حث منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية الأخرى، على توحيد صفوفها، وحماية حقوق شعوب فلسطين وكشمير.
ورحب "أشرفي" بالاتفاق الناجح بين إيران والمملكة العربية السعودية، الذي يحمل أهمية بارزة للعالم والدول الإسلامية.
وشدَّد أشرفي على أهمية مكة والمدينة المنورة اللتين تحتلان مكانة مركزية في الأمة والإسلام.. كما عبَّر عن امتنانه لجهود السعودية في ضمان رحلات آمنة وفعالة للحجاج والزوار، بالمقام الأول مع طريق مكة.
ويشارك "أشرفي" حاليًا في السعودية في اجتماع المجلس العالمي لإدارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.