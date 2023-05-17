"أشرفي": المملكة لعبت دورًا إنسانيًّا في تسهيل عودة الرعايا الباكستانيين من السودان

قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط، طاهر أشرفي، إن العلاقات بين باكستان والمملكة العربية السعودية لا مثيل لها على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها راسخة ومتينة.