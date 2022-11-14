للمرة الخامسة.. ولي العهد يترأس وفد المملكة في قمة G20

وتأتي رئاسة سمو ولي العهد حفظه الله لوفد المملكة المشاركة في قمة مجموعة دول العشرين G20 في بالي بإندونيسيا انعكاساً للاهتمام الذي يوليه سموه لاجتماعات قمة مجموعة العشرين، حيث شارك سموه في قمم هانغتشو بالصين، وبيونيس آيرس بالأرجنتين، وأوساكا باليابان، فضلاً عن رئاسته يحفظه الله لقمة الرياض، وصولاً إلى قمة بالي في إندونيسيا.