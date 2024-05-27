أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود

وأدى الصلاة معه الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير تركي بن عبدالله بن محمد، الأمير تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز.