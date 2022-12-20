أمير الرياض يدشن الموقع الإلكتروني لمبادرة "تمكين المجتمع المحلي"

واستمع إلى شرح عن المبادرة التي تهدف إلى دعم الجهود التنموية في المحافظات، وتحديد أهداف استراتيجية ومؤشرات، كما تسلّم نسخة من تقرير المرحلة الأولى للمبادرة التي تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية.