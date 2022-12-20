أمير الرياض يدشن الموقع الإلكتروني لمبادرة "تمكين المجتمع المحلي"

دشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الموقع الإلكتروني لمبادرة "الأمير فيصل بن بندر لتمكين المجتمع المحلي" التي تنظمها جمعية "ريف".
جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية "ريف" فهد بن سليمان البكيري، وأعضاء مجلس الإدارة.
واستمع إلى شرح عن المبادرة التي تهدف إلى دعم الجهود التنموية في المحافظات، وتحديد أهداف استراتيجية ومؤشرات، كما تسلّم نسخة من تقرير المرحلة الأولى للمبادرة التي تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية.
وكرّم أمير الرياض الجهات الداعمة للمبادرة، ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.