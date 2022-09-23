"البيئة" و"التعليم" و"أمانة عسير " ينظمون احتفالاً مشتركاً بيوم الوطن

وقد شاركت الجهات الثلاث بجهد تطوعي بارز شمل مسيرة ونشيداً وطنياً وتوزيع الهدايا الوطنية المجانية للأطفال وقصيدة وطنية إضافة إلى فلم قصير وطني وأوبريت تفاعل معه الحضور وشاركت الجهات الأمنية لحفظ الأمن، كما قام ممثلو الوزارات الثلاث نيابة عن المديرين العامين وهم مدير إدارة الشراكة المجتمعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير إبراهيم السناني و ممثل أمانة منطقة عسير ومديرة الشراكة المجتمعية سلوى القحطاني وممثل إدارة التعليم المستشار أحمد حاضر، بكتابة كلمات بهذه المناسبة على الجداريات الخاصة بالمناسبة.