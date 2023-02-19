زامنه إغماءة.. إنقاذ حياة مريضة من "نزف دموي امتد للكلى والكبد" بنجران

وذكرت الفرق الطبية المعالجة للحالة أنه تم على الفور تقديم الخدمات الإسعافية الأولية وعمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود انفجار كيس دموي بالمبيض الأيسر وفقدان دم بشكل حاد، وتمكن الطاقم الطبي على الفور من وقف النزيف والتفريغ الدموي وتنظيف البطن وإعطائها الدم التعويضي والعلاج الدوائي المناسب، ومن ثم نقلها لغرف التنويم؛ لمتابعة حالتها من قبل الكوادر الطبية والتمريضية لحين استقرار الحالة، وخروجها من المستشفى بصحة وسلامة بإذن الله.