زامنه إغماءة.. إنقاذ حياة مريضة من "نزف دموي امتد للكلى والكبد" بنجران

تمكّن فريق طبي مختص في أمراض النساء والولادة في منطقة نجران، من إيقاف نزف دموي شديد في البطن لمريضة تسبب لها بإغماء، في عملية استغرقت 5 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وأوضحت "الصحة" في نجران، أن طوارئ مستشفى الولادة والأطفال استقبلت حالة طارئة لمريضة في حالة إغماء وتعاني من نزف شديد داخل البطن يمتد إلى تحت الحجاب الحاجز امتداداً إلى الكلى والكبد والحوض.
وذكرت الفرق الطبية المعالجة للحالة أنه تم على الفور تقديم الخدمات الإسعافية الأولية وعمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود انفجار كيس دموي بالمبيض الأيسر وفقدان دم بشكل حاد، وتمكن الطاقم الطبي على الفور من وقف النزيف والتفريغ الدموي وتنظيف البطن وإعطائها الدم التعويضي والعلاج الدوائي المناسب، ومن ثم نقلها لغرف التنويم؛ لمتابعة حالتها من قبل الكوادر الطبية والتمريضية لحين استقرار الحالة، وخروجها من المستشفى بصحة وسلامة بإذن الله.
يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال استقبل 115004 حالات لقسم الطوارئ و64825 حالة لأقسام العيادات الخارجية، فيما بلغ عدد حالات التنويم 15115 حالة، إلى جانب إجراء 862901 فحص مخبري، وذلك خلال العام 2022م.