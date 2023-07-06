"الربيعة" يعلن نجاح فصل التوأم السيامي السوري

وأردف: المرحلة الثالثة كانت مرحلة حساسة وحرجة جدًا، وأسرعنا فيها قدر الإمكان؛ نظرًا لوجود ضمور في الأعصاب وعدم وجود كلى وجهاز تناسلي لدى "إحسان"، واكتشفنا وجود قصر كبير جدًا في الأمعاء، مما يؤكد أن هناك تطفلاً من "إحسان" على "بسام"، وكان هناك اشتراك في أكثر من جزء سواء في البنكرياس أو الأوردة الدقيقة في الكبد وأغشية القلب، وتم التعامل مع ذلك، والآن التوأم كله في سريره.