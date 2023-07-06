"الربيعة" يعلن نجاح فصل التوأم السيامي السوري

أعلن رئيس الفريق الطبي د. عبدالله الربيعة نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام".
وقال: بدأ العد التنازلي لعملية الفصل، الحمد لله تم فصلهما بنجاح".
وأضاف "الربيعة": استعجلنا في فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل "إحسان"، ولا نتوقع له الحياة؛ لأنه غير مكتمل.
وأردف: المرحلة الثالثة كانت مرحلة حساسة وحرجة جدًا، وأسرعنا فيها قدر الإمكان؛ نظرًا لوجود ضمور في الأعصاب وعدم وجود كلى وجهاز تناسلي لدى "إحسان"، واكتشفنا وجود قصر كبير جدًا في الأمعاء، مما يؤكد أن هناك تطفلاً من "إحسان" على "بسام"، وكان هناك اشتراك في أكثر من جزء سواء في البنكرياس أو الأوردة الدقيقة في الكبد وأغشية القلب، وتم التعامل مع ذلك، والآن التوأم كله في سريره.
وتابع: "إحسان" ليست لديه فرصة كبيرة في الحياة؛ فهو طفل متطفل، ويفتقد إلى العديد من الأعضاء، وفرصه في الحياة قد لا تتجاوز ساعات أو أيامًا، أما "بسام" فوضعه مستقر ولله الحمد.
وتقدم رئيس الفريق الطبي بالشكر إلى القيادة على الدعم غير المحدود.
وبدأت صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.