"الأرصاد" تنبّه: أمطار بالباحة ورياح بتبوك

تفصيلاً، نبَّه المركز من هطول أمطارٍ خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة برياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديّة، على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق وبلجرشي والقرى والمندق وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.