"الأرصاد" تنبّه: أمطار بالباحة ورياح بتبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهَيْن بخصوص تقلباتٍ جويّة على عددٍ من محافظات منطقتَي الباحة وتبوك.
تفصيلاً، نبَّه المركز من هطول أمطارٍ خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة برياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديّة، على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق وبلجرشي والقرى والمندق وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياحٍ شديدة، على المعظم وتبوك وتيماء تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.
وذكر أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.