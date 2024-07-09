"إغاثي الملك سلمان" يوزّع مساعدات متنوعة في ولاية الخرطوم بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 حقيبة إيوائية، و500 حقيبة موادّ عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 4.600 فرد؛ وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفّذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرّ بها.
من ناحية أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 400 سلة غذائية في إقليم شاري باغرمي بجمهورية تشاد، استفاد منها 2.400 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.