"إغاثي الملك سلمان" يوزّع مساعدات متنوعة في ولاية الخرطوم بالسودان

من ناحية أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 400 سلة غذائية في إقليم شاري باغرمي بجمهورية تشاد، استفاد منها 2.400 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024م.