موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق "رؤى المدينة".. وتشريف ولي العهد لنزال البحر الأحمر.. وانقلاب حافلة تقلُّ 23 سعوديًّا بتركيا

شهد الأسبوع الماضي، أحداثًا حافلة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، وعملت "سبق" برصد الأحداث المهمة على مدار الأسبوع، والتي كان من أبرزها: إطلاق سمو ولي العهد لأعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة"، وكذلك حضور سموه نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل، الذي أقيم في صالة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وكذلك انقلاب حافلة تقل 23 سعوديًّا وإصابة 4 في منطقة ريزي بتركيا.
كما شهد ذلك الأسبوع، مقتل مواطن سعودي في الدار البيضاء إثر تعرضه لاعتداء، وموافقة "الوزراء" على نقل ملكية الأصول ومنح حقوق ونقل التزامات الخدمات الصحية لشركة الصحة القابضة.
في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة"، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف، الذي تطوره وتنفذه شركة رؤى المدينة القابضة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعنى بالتطوير العقاري في المدينة المنورة.
حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل، الذي أقيم في صالة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
تعرَّضت حافلة تقل 23 سعوديًّا، من بينهم أربعة أطفال والسائق، لحادث مروري، وقع في تركيا، وتحديدًا في منطقة ريزي، ونتج منه إصابة أربعة أشخاص بإصابات مختلفة، تتراوح بين المتوسطة والخطيرة؛ وتم إسعافهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
استقبلت السعودية الخميس الماضي، سفينة "جلالة الملك الجبيل" من طراز كورفيت "أفانتي 2200"، والتي تعد الأحدث في طرازها في العالم، وهي أولى سفن مشروع "السروات"، الذي يشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية من هذا الطراز.
نعى رائد غالب كامل، والده الإعلامي السعودي غالب كامل، الذي وافته المنية اليوم بعد معاناة مع المرض.
وجّه "الأمن العام"، رسالة مقتضبة لطلاب وطالبات المملكة في جميع المناطق؛ قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد غدًا.
وقال الأمن العام، في رسالته لطلاب وطالبات المملكة: "نرحّب بعودتكم إلى المدارس.. نرجو لكم فصلاً دراسيًّا آمنًا".
تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة من الجهات المختصة المغربية، نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء من قِبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته، بعد عراكٍ دار بينهم، أثناء وجود المواطن السعودي في مدينة الدار البيضاء المغربية.
وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.
غادرت الرياض، طائرتان إغاثيتان تشكّلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما مساعدات غذائية وإيوائية إلى جمهورية السودان؛ تمهيدًا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك، يرافقهما فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع (11) متهمًا، شكّلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكرًا لأعمالهم غير المشروعة، وتم توقيفهم على ذمة التحقيق؛ كون الجريمة موجبة للتوقيف، وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم (1) بتاريخ 1-1-1442هـ، وطبقًا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي أمس الاثنين أن الرئيس جو بايدن مصمم على إبقاء الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، وقال المسؤول الأمريكي: "يبدو أن إيران أسقطت بعض مطالبها". مشيرًا إلى ضرورة حل بعض القضايا العالقة مع إيران، ومؤكدًا أن إيران أبدت قبولاً بعدم رفع العقوبات عن الحرس الثوري.
أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، أن الغبار الذي سبّبه انهيار صوامع المرفأ صباح الثلاثاء، انسحب باتجاه البحر لحسن الحظ.