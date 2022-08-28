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موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق "رؤى المدينة".. وتشريف ولي العهد لنزال البحر الأحمر.. وانقلاب حافلة تقلُّ 23 سعوديًّا بتركيا

مقتل سعودي في الدار البيضاء إثر اعتداء.. وجسر جوي إغاثي سعودي يغادر للخرطوم
ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد محمد بن سلمان
بدر الجبل
بدر الجبل

شهد الأسبوع الماضي، أحداثًا حافلة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، وعملت "سبق" برصد الأحداث المهمة على مدار الأسبوع، والتي كان من أبرزها: إطلاق سمو ولي العهد لأعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة"، وكذلك حضور سموه نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل، الذي أقيم في صالة الملك عبدالله الرياضية في ‫جدة، وكذلك انقلاب حافلة تقل 23 سعوديًّا وإصابة 4 في منطقة ريزي بتركيا.

كما شهد ذلك الأسبوع، مقتل مواطن سعودي في الدار البيضاء إثر تعرضه لاعتداء، وموافقة "الوزراء" على نقل ملكية الأصول ومنح حقوق ونقل التزامات الخدمات الصحية لشركة الصحة القابضة.

في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد يعلن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة"

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة"، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف، الذي تطوره وتنفذه شركة رؤى المدينة القابضة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعنى بالتطوير العقاري في المدينة المنورة.

ولي العهد محمد بن سلمان
شاهد.. ولي العهد يحضر نزال البحر الأحمر للملاكمة

حضر صاحب السمو الملكي الأمير ‫محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ‫نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل، الذي أقيم في صالة الملك عبدالله الرياضية في ‫جدة.

ولي العهد محمد بن سلمان
السفارة تتابع الحادث.. انقلاب حافلة تقلُّ 23 سعوديًّا وإصابة 4 في منطقة ريزي بتركيا

تعرَّضت حافلة تقل 23 سعوديًّا، من بينهم أربعة أطفال والسائق، لحادث مروري، وقع في تركيا، وتحديدًا في منطقة ريزي، ونتج منه إصابة أربعة أشخاص بإصابات مختلفة، تتراوح بين المتوسطة والخطيرة؛ وتم إسعافهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ولي العهد محمد بن سلمان
الأحدث عالميًّا في طرازها القتالي.. سفينة "جلالة الملك الجبيل" تصل جدة
ولي العهد محمد بن سلمان
وصلت إلى السعودية.. تعرف على إمكانات سفينة "جلالة الملك الجبيل "وحش" أعالي البحار

استقبلت السعودية الخميس الماضي، سفينة "جلالة الملك الجبيل" من طراز كورفيت "أفانتي 2200"، والتي تعد الأحدث في طرازها في العالم، وهي أولى سفن مشروع "السروات"، الذي يشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية من هذا الطراز.

ولي العهد محمد بن سلمان
الموت يُغَيّب "صديق الراحلين".. وفاة أقدم مذيعي التلفزيون السعودي غالب كامل

نعى رائد غالب كامل، والده الإعلامي السعودي غالب كامل، الذي وافته المنية اليوم بعد معاناة مع المرض.

ولي العهد محمد بن سلمان
قبيل انطلاق الدراسة.. رسالة مقتضبة من "الأمن العام" للطلاب

وجّه "الأمن العام"، رسالة مقتضبة لطلاب وطالبات المملكة في جميع المناطق؛ قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد غدًا.

وقال الأمن العام، في رسالته لطلاب وطالبات المملكة: "نرحّب بعودتكم إلى المدارس.. نرجو لكم فصلاً دراسيًّا آمنًا".

ولي العهد محمد بن سلمان
سفارة المملكة بالمغرب تتابع حادثة مقتل مواطن سعودي في الدار البيضاء إثر تعرضه لاعتداء

تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة من الجهات المختصة المغربية، نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء من قِبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته، بعد عراكٍ دار بينهم، أثناء وجود المواطن السعودي في مدينة الدار البيضاء المغربية.

ولي العهد محمد بن سلمان
"الوزراء" يوافق على نقل ملكية الأصول ومنح حقوق ونقل التزامات الخدمات الصحية لشركة الصحة القابضة

وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

ولي العهد محمد بن سلمان
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر إلى الخرطوم

غادرت الرياض، طائرتان إغاثيتان تشكّلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما مساعدات غذائية وإيوائية إلى جمهورية السودان؛ تمهيدًا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك، يرافقهما فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

ولي العهد محمد بن سلمان
النيابة العامة: توقيف ١١ متهماً لانتحالهم صفة موظفي البنوك بهدف سرقة الأموال من الحسابات البنكية

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع (11) متهمًا، شكّلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكرًا لأعمالهم غير المشروعة، وتم توقيفهم على ذمة التحقيق؛ كون الجريمة موجبة للتوقيف، وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم (1) بتاريخ 1-1-1442هـ، وطبقًا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

ولي العهد محمد بن سلمان
مسؤول أمني أمريكي: "بايدن" مصمم على إبقاء الحرس الثوري بقائمة الإرهاب

أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي أمس الاثنين أن الرئيس جو بايدن مصمم على إبقاء الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، وقال المسؤول الأمريكي: "يبدو أن إيران أسقطت بعض مطالبها". مشيرًا إلى ضرورة حل بعض القضايا العالقة مع إيران، ومؤكدًا أن إيران أبدت قبولاً بعدم رفع العقوبات عن الحرس الثوري.

ولي العهد محمد بن سلمان
"العناية الإلهية أنقذت بيروت".. صوامع المرفأ قد تعود للاشتعال لاحقًا!

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، أن الغبار الذي سبّبه انهيار صوامع المرفأ صباح الثلاثاء، انسحب باتجاه البحر لحسن الحظ.

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