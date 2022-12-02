شاهد من حائل.. "مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي" يسدل ستاره بتكريم

اختتمت فعاليات مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، بمنتزه السلام واستمر لمدة 4 أيام، ودشنه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وشارك فيه 7 مزارعين منتجين للاستزراع السمكي بالمنطقة وعددًا من الجمعيات السمكية بالمملكة.
وكرّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد معيض الحسني، في ختام الفعاليات أمانة منطقة حائل، والتجمع الصحي، والتلفزيون السعودي، والمشاركين في أركان الفعاليات.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني أن المهرجان له أهداف، والتي من أجلها أُقيم، ويأتي من أهمها مساهمته بشكل كبير في تعزيز الإنتاج من الثروة السمكية، وفتح منافذ بيع للمشاركين، مشيرًا إلى أن متوسط استهلاك الفرد السعودي للمأكولات البحرية خلال السنة الماضية بلغ 10 كجم.
وأضاف "الحسني" أن زوار المهرجان تعرّفوا على الاستزراع السمكي وعلى معايير السلامة للأسماك وأنواعها والقيمة الغذائية والصحية لها.