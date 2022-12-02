شاهد من حائل.. "مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي" يسدل ستاره بتكريم

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني أن المهرجان له أهداف، والتي من أجلها أُقيم، ويأتي من أهمها مساهمته بشكل كبير في تعزيز الإنتاج من الثروة السمكية، وفتح منافذ بيع للمشاركين، مشيرًا إلى أن متوسط استهلاك الفرد السعودي للمأكولات البحرية خلال السنة الماضية بلغ 10 كجم.