طالب بتشغيلها فورًا.. "المعيرفي": ما جدوى دوران حافلات الرياض لفترات طويلة دون ركاب؟

حافلات مكة والمدينة.. وحافلات الرياض

وفي مقاله "حافلات الرياض فارغة" بصحيفة "الجزيرة"، يقول "المعيرفي": "بينما تسير حافلات النقل العام في مكة والمدينة لخدمة زوارها، لا تزال حافلات الرياض فارغة من ركابها بعد أكثر من عام على بدء تشغيلها تجريبياً، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول جدوى دوران هذه الحافلات لفترات طويلة دون أن تحمل راكباً واحداً، والذي لا يمكن تفسيره إلا أنه زيادة أكثر في الازدحام لشوارعنا دون وجود آلية واضحة ومعلنة عن تاريخ وكيفية تشغيل حافلات النقل العام".