وفد لجنة القمة العربية الإسلامية يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني

عقد وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك في عاصمة مملكة إسبانيا مدريد.