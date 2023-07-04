بينها المملكة.. "الزعاق": 7 دول سينعدم فيها ظل الزوال خلال هذه الأيام

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن شمسنا حارة ولاسعة، ولا نستطيع العيش دون الظل.
وأضاف الزعاق، أن الظل أمارة على بداية مواقيت الصلاة للمسلمين، لافتاً في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن الظل يطول ويقصر يومياً وفصلياً، أطول حالاته اليومية في حال شروق وغروب الشمس، وأقصر حالاته وقت الزوال عندما تكون الشمس عمودية، أما أطول حالات الظل الفصلية في الشتاء، وأقصرها بالصيف.
وأكمل، أن ظل الزوال ينعدم خلال هذه الأيام على سلطنة عُمان والمملكة والإمارات ومصر وليبيا والجزائر وموريتانيا، وبعد 10 أيام تقريبا ينكسر ضوء الشمس.