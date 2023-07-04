بينها المملكة.. "الزعاق": 7 دول سينعدم فيها ظل الزوال خلال هذه الأيام

وأضاف الزعاق، أن الظل أمارة على بداية مواقيت الصلاة للمسلمين، لافتاً في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن الظل يطول ويقصر يومياً وفصلياً، أطول حالاته اليومية في حال شروق وغروب الشمس، وأقصر حالاته وقت الزوال عندما تكون الشمس عمودية، أما أطول حالات الظل الفصلية في الشتاء، وأقصرها بالصيف.