تنبيهات ممطرة تشمل حائل وجدة ومكة المكرمة وعسير.. حالة تستمر للمساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 12 مساءً.
ونبّه المركز من هطول أمطار على محافظة جدة، مصحوبة برياح نشطة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
وأشار إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة مساءً.
وفي مكة نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.
وأفاد المركز بتكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.