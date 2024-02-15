تنبيهات ممطرة تشمل حائل وجدة ومكة المكرمة وعسير.. حالة تستمر للمساء

وأفاد المركز بتكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.