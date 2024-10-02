صفحة جديدة في العلاقات السعودية الكندية يشهدها لقاء الطاولة المستديرة بتورنتو

دشّن وفدُ اتحاد الغرف السعودية ممثلًا في مجلس الأعمال السعودي الكندي الذي يزور كندا هذه الأيام؛ مرحلةً جديدة في تاريخ العلاقات الاقتصادية السعودية الكندية، وذلك بعد نحو "6" أعوام من توقف أنشطة الوفود التجارية بين البلدين.
وتأتي زيارة وفد الأعمال إلى كندا متزامنة مع زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ بهدف مواصلة تنمية الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعَي الأعمال بالبلدين.
وشهدت مدينةُ تورنتو الكندية عقدَ لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الكندي، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وسفيرة المملكة في كندا آمال المعلمي، ورئيس مجلس الأعمال محمد بن ناصر آل دليم، وعدد من المستثمرين.
وسلط الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية بالمملكة وكندا في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما فيها قطاع التعدين والقطاعات المرتبطة برؤية 2030، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سعودية كندية لتصميم وتصنيع الهياكل المعقدة في العروض الترفيهية والرياضية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم، أن المجلس حقق نجاحات متميزة في زيارته لكندا التي تعدّ الأولى بعد سنوات من التوقف؛ حيث أجرى مباحثات مثمرة مع كبرى الشركات الكندية، كما وقع شراكات تجارية ودشّن مكتبًا لمجلس الأعمال في تورنتو.
جدير بالذكر أن اتحاد الغرف السعودية أعلن في يوليو الماضي اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الكندي في تطور مهم للعلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا بعد سنوات من تعليقه نشاط المجلس والبعثات والوفود التجارية.