صفحة جديدة في العلاقات السعودية الكندية يشهدها لقاء الطاولة المستديرة بتورنتو

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم، أن المجلس حقق نجاحات متميزة في زيارته لكندا التي تعدّ الأولى بعد سنوات من التوقف؛ حيث أجرى مباحثات مثمرة مع كبرى الشركات الكندية، كما وقع شراكات تجارية ودشّن مكتبًا لمجلس الأعمال في تورنتو.