جامعة الملك خالد تحقق المركز الثاني لجهات التعليم في مؤشر التحول الرقمي 2023

حصلت جامعة الملك خالد على المركز الثاني على مستوى جهات التعليم والتدريب في مؤشر التحول الرقمي الحكومي 2023 وذلك ضمن فعاليّات النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن".
وتفصيلاً، عقد الملتقى بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، وبحضور عددٍ من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي حصول جامعة الملك خالد على المركز الثاني من بين 36 جهة تعليمية وتدريبية، نظير تميز أدائها وكفاءة موقعها الإلكتروني ومحتواها الرقمي، إلى جانب تكامل خدماتها الرقمية.
وفي هذا الصدد، أوضح عميد عمادة الخدمات الإلكترونية بجامعة الملك خالد الدكتور حامد بن صالح القحطاني أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل الجانب الرقمي بما ينعكس على جودة الخدمات الأكاديمية وتسهيلها.
ولفت "القحطاني" إلى أن تحقيق الجامعة لمراكز متقدمة على مستوى قطاع التعليم والتدريب، وبقية القطاعات الحكومية أسهم أيضًا في حصولها على شهادة البنية المؤسسية الوطنية.
يُذكر أن الجامعة حققت أيضًا المركز 16 من بين أكثر من 225 جهة حكومية شملها التصنيف.