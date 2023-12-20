جامعة الملك خالد تحقق المركز الثاني لجهات التعليم في مؤشر التحول الرقمي 2023

وتفصيلاً، عقد الملتقى بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، وبحضور عددٍ من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.