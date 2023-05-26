مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يجري جراحة ناجحة لاستئصال ورم بقاع الجمجمة

ووصف د. الجهني؛ حالة المريض بأنها تُعد من الحالات المعقدة وعالية الخطورة، نظراً لحجم الورم وموقعه الدقيق، علاوة على إمكانية حدوث نزيف عقب استئصال الورم أو تأثر الأعصاب المحيطة به، مؤكداً أن الفريق الطبي قام بدراسة تلك المعلومات كافة، قبل إجراء العملية التي تمّ فيها استخدام المجهر الإلكتروني المتطوّر من نوع "PENTERO"، حيث تمّ تحرير الورم من الالتصاقات واستئصاله بصورةٍ كاملة دون حدوث أيّ مضاعفاتٍ، ولله الحمد.