مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يجري جراحة ناجحة لاستئصال ورم بقاع الجمجمة

بفضل الله، نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إجراء جراحة ناجحة ومعقدة لاستئصال ورمٍ في قاع الجمجمة خارج من العصب السمعي Acoustic Neuroma لشاب يبلغ من العمر 28 عاماً، كان قد تسبّب له في حدوث مضاعفاتٍ شديدة.
ذكر ذلك الدكتور هاني الجهني؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الحاصل على البورد الفرنسي رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف أنه فور وصول المريض للعيادة، تمّ إخضاعه للكشف السريري وإجراء عددٍ من الفحوصات الدقيقة المخبرية وعمل التصوير المقطعي (C.T Scan) والرنين المغناطيسي (M.R.I)، وبمراجعة تاريخه المرضي تبيّنت إصابته بواحدٍ من أصعب الأورام الموجودة في الدماغ وأكثرها تعقيداً بسبب وجوده بين المخيخ وجذع الدماغ، والتصاقه بعصب الوجه والسمع وأعصاب أخرى.
وأوضح الدكتور الجهني؛ أنه عقب دراسة الفريق الطبي نتائج الفحوصات، تمّ إطلاع المريض على الخطة العلاجية، حيث تقرّر التدخل الجراحي العاجل لإنهاء معاناة المريض من الآلام والصداع المتكرر.
ووصف د. الجهني؛ حالة المريض بأنها تُعد من الحالات المعقدة وعالية الخطورة، نظراً لحجم الورم وموقعه الدقيق، علاوة على إمكانية حدوث نزيف عقب استئصال الورم أو تأثر الأعصاب المحيطة به، مؤكداً أن الفريق الطبي قام بدراسة تلك المعلومات كافة، قبل إجراء العملية التي تمّ فيها استخدام المجهر الإلكتروني المتطوّر من نوع "PENTERO"، حيث تمّ تحرير الورم من الالتصاقات واستئصاله بصورةٍ كاملة دون حدوث أيّ مضاعفاتٍ، ولله الحمد.
وعن حالة المريض بعد الجراحة قال د. الجهني؛ إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، حيث تمّ نقله لجناح التنويم بعد العملية ومراقبة مؤشراته الحيوية على مدار الساعة، وأكّد الكشف السريري وجود تحسُّن بعد الجراحة، واستطاع المريض المشي والحركة بعد العملية، وبدأ بممارسة حياته بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، أولى عنايةً واهتماماً بالغاً بتخصُّص المخ والأعصاب والأمراض العصبية وجراحاتها المختلفة، كما أنه يمتلك الإمكانات كافة التي تساعده على تقديم رعاية متكاملة لمرضى جراحات المخ والأعصاب من خلال جرّاحين متميزين في هذا التخصُّص الدقيق، وكذلك توافر أقسام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال حالات الجلطات الدماغية ومشكلات المخ والأعصاب، إضافة إلى عيادات تشخيصية مجهّزة، ووحدة عالية التجهيز للعناية المركزة ICU، التي تقدم وسائل الرعاية كافة لهؤلاء المرضى، إضافة إلى غرف العمليات المتخصصة لتلك الإجراءات الجراحية الصعبة والمعقدة.