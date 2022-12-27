"الزكاة" تطلق مشروع تقنية "الموظف الرقمي"

وأكد أن إطلاق مشروع تقنية التشغيل الآلي للعمليات يأتي ضمن مواكبة الهيئة للتطور التقني الكبير الذي تشهده المملكة بوصفها الدولة الأكثر تقدمًا من بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، حيث تُعد الهيئة شريكًا في التحول الرقمي الوطني كجزء من رؤية المملكة 2030، من خلال امتلاكها بنية تحتية رقمية قوية تمكنها من مجابهة مختلف التحديات والاستجابة السريعة للظروف غير المتوقعة.