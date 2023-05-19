انطلاق المنتدى الإعلامي "روسيا- العالم الإسلامي" في قازان

إلى ذلك، استعرض الرئيس والمدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي، جانبًا من إسهامات الوكالة التي تعد الأقدم في القارة الإفريقية، مؤكدًا حرص الوكالة على المضي قدمًا في مسيرة الإعلام عبر تكريس مبدأ المرفق العمومي الذي يضمن للمواطن الحق في المعلومة، مشيرًا إلى أن المنتدى يتيح للوكالة التونسية بحث شراكات واتفاقيات جديدة مع وكالات الأنباء الروسية البارزة والتي لها مكانتها على الصعيد الدولي، حاثًا وسائل الإعلام على عدم الدعوة إلى التوتر وتغذية الصراعات والحروب، داعيًا إلى تقديم تجارب الدول الناجحة في المجال الاقتصادي.