انطلاق المنتدى الإعلامي "روسيا- العالم الإسلامي" في قازان

انطلقت، أمس، في قازان بروسيا أعمال المنتدى الإعلامي "روسيا- العالم الإسلامي: التعاون الإعلامي من أجل التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي"، والذي ينظمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، بالتعاون مع وكالة "تاتميديا" الجمهورية للصحافة والاتصال الجماهيري في تتارستان؛ بمشاركة واسعة من مسؤولين وإعلاميين في روسيا والعالم الإسلامي.
ويمثل المنتدى الذي يقام على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023"؛ فرصة لتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وكالات الأنباء الأعضاء في الاتحاد ووسائل الإعلام في روسيا التي تشغل صفة عضو مراقب في منظمة التعاون الإسلامي.
وقال المدير العام المكلَّف لاتحاد "يونا" محمد عبدربه اليامي: مخرجات المنتدى ستضع لَبِنةً راسخة لتعاون طويل الأمد بين الجانبين سواءً فيما يتعلق بالتعريف بالفرص الاقتصادية والاستثمارية في دول "التعاون الإسلامي" وروسيا وتعزيز دور الإعلام؛ مما سينعكس إيجابًا على المستوى المهني للممارسين الإعلاميين في دول "التعاون الإسلامي".
وأضاف: الاتحاد حرص على إدراج اللغة الروسية في منصته الرقمية الجديدة المتاحة بأكثر من 18 لغة عالمية واستعداده لتسخير جميع منصاته التدريبية والتعليمية لاحتضان البرامج المتعلقة بتأهيل الإعلاميين في روسيا والعالم الإسلامي، بما من شأنه تفعيل دور الاتحاد باعتباره بيتَ خبرةٍ دولي في مجالات الصحافة والاتصال.
وأشاد رئيس الوكالة الجمهورية للصحافة والاتصال الجماهيري "تاتميديا"، إيدار ساليمغاراييف بدور الاتحاد في تنظيم المنتدى، مؤكدًا أن الأفكار التي ستطرح خلال المنتدى سيتردد صداها على المستوى الفدرالي للإعلام الروسي.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي وجدي علي سندي، في كلمته أثناء مشاركته افتراضيًا في المنتدى، أن العمل الإعلامي في المنظمة يهدف إلى الإسهام في تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وعكس ذلك في محتوى حرفي يصل إلى شريحة واسعة من شعوب العالم الإسلامي والعالم.
بدوره، دعا نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا- العالم الإسلامي"، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي فاريت موخاميشين إلى تعزيز التعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في مجال الإعلام، وتشكيل مستقبل الإعلام على المستوى العالمي.
وخلال الجلسة الأولى للمنتدى التي عُقِدَت بعنوان "الإعلام كقوة دافعة للتنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية بين الدول"، استعرض عدد من مديري وكالات الأنباء والمنظمات جوانب التعاون الإعلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأكد سكرتير اتحاد الصحفيين في روسيا، رئيس القسم الدولي للاتحاد تيمور شافير ضرورة إيجاد تعاون دائم بين المنظمات الإعلامية في روسيا والعالم الإسلامي لإقامة دورات وندوات للصحفيين من الجانبين.
واستعرض المدير العام لوكالة الأنباء العراقية ستار جياد نبذة مختصرة عن وكالة الأنباء العراقية التي كان انطلاقُها في العام 1959 كثاني وكالةِ أنباء في الشرقِ الأوسط، مبينًا أنها الآن ناطقة بخمس لغات (العربيةِ، والإنجليزيةِ، والتركمانيةِ، والكرديةِ، والسريانية)، مؤكدًا انفتاح حكومةِ العراق وإعلامِها الرسمي على جميعِ الدولِ، وعلى المشتركاتِ الثقافيةِ والحضاريةِ والعلمية والقطاعات الاخرى ولاسيما الاتحادِ الروسي ودولِ العالم الإسلامي، مشددًا على استعداد وكالة الأنباء العراقية الكامل لدعم أهداف المنتدى وعقدِ شراكاتٍ بناءةٍ مع الوكالاتِ الرسمية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإعلامية العاملة في الاتحاد الروسي وكذلك جميع الدول الإسلامية.
إلى ذلك، استعرض الرئيس والمدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي، جانبًا من إسهامات الوكالة التي تعد الأقدم في القارة الإفريقية، مؤكدًا حرص الوكالة على المضي قدمًا في مسيرة الإعلام عبر تكريس مبدأ المرفق العمومي الذي يضمن للمواطن الحق في المعلومة، مشيرًا إلى أن المنتدى يتيح للوكالة التونسية بحث شراكات واتفاقيات جديدة مع وكالات الأنباء الروسية البارزة والتي لها مكانتها على الصعيد الدولي، حاثًا وسائل الإعلام على عدم الدعوة إلى التوتر وتغذية الصراعات والحروب، داعيًا إلى تقديم تجارب الدول الناجحة في المجال الاقتصادي.
وأكدت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لطيفة البوعبدلاوي أنه لا يمكننا تصوّر تقدم ورخاء اقتصاديين دون إعلام مسؤول وفعال يلعب دور الرافعة لتنمية اقتصادية مستدامة، مشيرةً إلى أن الإعلام يساعد على نقل المعلومات والأخبار بسرعة وفعالية، مما يسهم في زيادة الوعي وتعزيز التعليم والتثقيف، وبالتالي الزيادة من كفاءة القوى العاملة وبالتالي تحقيق مردودية أكبر على مستوى مختلف القطاعات.
وشهدت الجلسة الثانية مناقشة موضوع "العالم الروسي الإسلامي من خلال منظور الشراكة المعلوماتية: من التاريخ إلى خطوات عملية في الحاضر والمستقبل"، حيث استعرض عدد من الخبراء الإعلاميين في روسيا والعالم الإسلامي جانبًا من المشاريع والبرامج المقترحة لتعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين.
وتحدث رئيس تحرير اللغات العالمية في وكالة الأناضول للأنباء، إرمان يوكسل عن انتشار الوكالة على الصعيد العالمي، مبينًا أنها تنشر أخبارها بـ13 لغة بما في ذلك الروسية والعربية.
وتطرق يوكسل إلى ضرورة التعاون بين وكالات الأنباء في دول التعاون الإسلامي وروسيا، بما في ذلك في مجال مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وتحدثت خلال الجلسة أيضًا مديرة شبكة "آر تي آرابيك" مايا مناع، ورئيسة قسم التعاون الدولي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"/سبوتنيك، آسيا سامويلوفا، إضافة إلى رئيس تحرير وكالة "إيرنا" الدولية للغات، عباس أصلاني حياة الله.
وفي ختام المنتدى، ألقى المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي توصيات المنتدى التي تضمنت عقد منتديات إعلامية دورية بين المؤسسات الإعلامية في روسيا ونظيراتها في دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التبادل الإخباري بين الجانبين، كما تضمنت العمل على إيجاد منصَّات إعلامية مشتركة بين الجانبين في مجالات معينة بما في ذلك الاقتصاد والأسواق المالية والمصرفية الإسلامية والسياحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في مجال الحفاظ على القيم التقليدية والثقافية والدينية.
ودعت التوصيات إلى تفعيل مذكرات التعاون الموقعة بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الإعلامية الروسية في إقامة أنشطة وبرامج مشتركة لا سيما في مجال التدريب والتأهيل الإعلامي، كما دعت إلى إنشاء إطار مؤسسي دائم للتعاون الإعلامي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي ليكون بمثابة المظلة الرسمية لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة، وتعزيز الاستثمار في تطوير الإعلام والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى تعزيز العلاقات والروابط المهنية بين الاتحادات الصحفية في روسيا والعالم الإسلامي.
وعقب المنتدى، تم توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي وكالة "تاتميديا" الجمهورية للصحافة والاتصال الجماهيري في تتارستان، حيث وقّعها من جانب الاتحاد المدير العام المكلف محمد عبدربه اليامي، ومن جانب تاتميديا رئيس الوكالة إيدار ساليمغاراييف.