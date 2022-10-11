"النيابة العامة": ‏يُحظر انتحال ألقاب مزاولي مهنة التقييم أو الدعاية

وتابعت: "يُعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية تصل إلى 200.000 ألف ريال، وشطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وإلغاء الترخيص".