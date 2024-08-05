ولادة 4 فهود في السعودية تتصدَّر قصص مجلة BBC Wildlife

جاء خبر ولادة أشبال الفهود الأربعة "فهدة وحياة وكشماء وثواب" في صدارة قصص مجلة BBC Wildlife، التي تضم أهم مبادرات الحياة الفطرية الأكثر أهمية على مدار العام.
وعنونت المجلة القصة بـ"ولادة أربعة أشبال فهود جديدة في السعودية بعد 40 عامًا من الانقراض"، وقالت: "أربع حزم صغيرة من الفرو، ذات فرو زنجبيل مميز، وفراء مرقط باللون الأسود، ومسارات دموع داكنة، وأنوف سوداء فحمية، بعثت الأمل في عودة الأنواع المنقرضة إلى مناطق الصيد التاريخية في شبه الجزيرة العربية. أصبحت القطط الكبيرة الشهيرة بسباقات السرعة في مملكة الحيوان محط اهتمام في المملكة العربية السعودية منذ اكتشاف الفهود المحنطة في الكهوف شمال البلاد".
وأضافت: "تعتبر ولادة أربعة فهود آسيوية علامة كبيرة على نجاح جهود الحفاظ على البيئة في شبه الجزيرة العربية؛ إذ أثبتت الاكتشافات، التي تراوحت أعمارها بين 4000 و120 عامًا، أن الحيوانات التي وُجدت بشكل أساسي في شرق وجنوب إفريقيا كانت تعتبر ذات يوم هذه المنطقة الواقعة في الشمال موطنًا لها. وأدى هذا الإنجاز إلى إطلاق برنامج الحفاظ على الفهد في البلاد لإعادة القطط إلى مجموعتها العربية التاريخية".
وتابعت: "حققت المبادرة الرامية إلى تربية الفهود الأسيرة، مع إجراء تحليل لاحتياجاتها البيئية، وتنفيذ الحفاظ على الموائل المناسبة، أول نجاح كبير لها مع ولادة هذه الأشبال الصحية".
وأوضحت أن البرنامج الذي أنشأه المركز الوطني للحياة الفطرية تم افتتاحه العام الماضي من قِبل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، وهو أيضًا رئيس المركز الوطني للحياة الفطرية، الهيئة المسؤولة عن حماية الكائنات الأصلية المهددة بالانقراض.