ولادة 4 فهود في السعودية تتصدَّر قصص مجلة BBC Wildlife

وأضافت: "تعتبر ولادة أربعة فهود آسيوية علامة كبيرة على نجاح جهود الحفاظ على البيئة في شبه الجزيرة العربية؛ إذ أثبتت الاكتشافات، التي تراوحت أعمارها بين 4000 و120 عامًا، أن الحيوانات التي وُجدت بشكل أساسي في شرق وجنوب إفريقيا كانت تعتبر ذات يوم هذه المنطقة الواقعة في الشمال موطنًا لها. وأدى هذا الإنجاز إلى إطلاق برنامج الحفاظ على الفهد في البلاد لإعادة القطط إلى مجموعتها العربية التاريخية".