انخفاضٌ في درجات الحرارة وتحسُّن بالأجواء في بعض المناطق عطلة نهاية الأسبوع

أما على صعيد الأمطار، فيُتوقع أن تبقى الفرصة مُهيَّأةً لظهور بعض الغيوم على ارتفاعاتٍ مختلفة على المُرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، مع احتمالية هطول الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة من المُرتفعات، وبخاصة مُرتفعات شمال مكة المكرّمة وشرقها.