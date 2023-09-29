انخفاضٌ في درجات الحرارة وتحسُّن بالأجواء في بعض المناطق عطلة نهاية الأسبوع

يُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية، إلى توقعاتٍ باندفاع كتلة هوائية أقل حرارة تدريجياً لشمال المملكة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من الوسطى خلال الأيام المقبلة، وتتسبّب في انخفاضٍ في درجات الحرارة وتحسُّنٍ في الأجواء نسبياً في مناطق عِدّة.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض يوم الجمعة على الحدود الشمالية والجوف، ويمتد هذا الانخفاض يوم السبت إلى مناطق: حائل والقصيم وحفر الباطن وصولاً إلى شمال منطقة الرياض؛ لتصبح الأجواء أقل حرارة قليلاً مُقارنة بما كان عليه الحال في الأيام الماضية، وأكثر اعتدالاً في ساعات الليل.
أما على صعيد الأمطار، فيُتوقع أن تبقى الفرصة مُهيَّأةً لظهور بعض الغيوم على ارتفاعاتٍ مختلفة على المُرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، مع احتمالية هطول الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة من المُرتفعات، وبخاصة مُرتفعات شمال مكة المكرّمة وشرقها.