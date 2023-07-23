طيران ناس يحقق نمو في الإيرادات بنسبة 46% وارتفاع في أعداد المسافرين 26% إلى 5 مليون مسافر خلال النصف الأول من 2023

ولفت المهنا إلى أن طيران ناس نقل خلال موسم الحج هذا العام، أكثر من 100 ألف حاج من 13 دولة، بعد أن تسلمت الشركة في مايو الماضي الطائرة الرابعة من طراز إيرباص A330 عريض البدن، لتعزيز قدراتنا التشغيلية، إضافة إلى تسلم طائرتي إيرباص جديدتين من طراز A320neo في يونيو تمثلان الدفعة الثالثة من 19 طائرة من ذات الطراز من المقرر تسلمها في العام الحالي، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص، خلال معرض باريس الدولي للطيران، لشراء 30 طائرة جديدة أخرى من طراز A320neo لزيادة حجم الأسطول.