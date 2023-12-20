جازان.. "غزواني" أصرَّ على حفر قبر شقيقه بنفسه ثم لحق به بعد ساعات متأثرًا

وهنا تأتي الفاجعة عندما علم شقيقه الأكبر منه "جبريل يحيى علي غزواني" (48 عامًا)، الذي يسكن في إحدى القرى، التي تبعد عن سكن شقيقه المتوفى نحو 25 كم؛ إذ تأثر كثيرًا بنبأ وفاته؛ فقرر التوجه للمستشفى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه وهو مسجى داخل أحد أدراج ثلاجة الموتى، وقرر الانتقال إلى مقبرة (أبو قلية) ببلغازي، وأن يحفر قبر شقيقه بنفسه، وأن يكون لحدًا. وبالفعل تم له ذلك برفقة بعض أقاربه، لكنه أثناء نزوله القبر شعر بدوخة؛ كاد أن يسقط بسببها داخله؛ ليتم رفعه وإخراجه، وذكر لرفاقه أنه متعب جدًّا، وطلب منهم التوجه به لمستشفى العيدابي.