"الحج": التأمين الشامل للمعتمرين يُتيح زيارة 2764 منشأة صحية حول المملكة

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مؤخرًا عن جملة من التسهيلات للمعتمرين شملت إتاحة أداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات، وإلغاء الشروط عمرية، والقيود الإجرائية المتعلقة بوجود المحرم للمرأة، مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة، علاوة على تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا؛ بهدف تسهيل قدوم المعتمرين بيسر وسهولة، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية.