حتى الآن.. توزيع أكثر من 60 ألف وجبة رمضانية على المحتاجين في باكستان

واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 60 ألف صائم، من خلال الجمعيات الخيرية والمساجد والجامعات والمدارس الإسلامية ودور الأيتام، وغيرها من فئات الشعب الباكستاني من الفقراء والمعوزين.