حتى الآن.. توزيع أكثر من 60 ألف وجبة رمضانية على المحتاجين في باكستان

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهورية باكستان الإسلامية، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.
وشمل البرنامج خمسة أقاليم باكستانية، هي العاصمة إسلام آباد، وروا لبندي، وأقاليم البنجاب والسند وخيبر وجلجت بلتستان، بواقع 22 مدينة وقرية مستهدفة آلاف الصائمين من أبناء المسلمين.
واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 60 ألف صائم، من خلال الجمعيات الخيرية والمساجد والجامعات والمدارس الإسلامية ودور الأيتام، وغيرها من فئات الشعب الباكستاني من الفقراء والمعوزين.
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين 70 ألف مسلم من أبناء البلاد، مع انقضاء الأيام المتبقية من الشهر الكريم.