خلال أسبوع.. ضبط 90 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

وتفصيلاً تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 13 مخالفاً لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصّصة لها، كما تمّ ضبط 8 مخالفين لرعيهم 428 متناً من الإبل و40 رأساً من الأغنام في مواقع ممنوعة.