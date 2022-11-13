خلال أسبوع.. ضبط 90 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 90 مخالفاً لنظام البيئة، في عددٍ من مناطق المملكة خلال أسبوع.
وتفصيلاً تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 13 مخالفاً لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصّصة لها، كما تمّ ضبط 8 مخالفين لرعيهم 428 متناً من الإبل و40 رأساً من الأغنام في مواقع ممنوعة.
ونجحت القوات في ضبط 3 مخالفين؛ لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم في جدة، وضبط بحوزتهم 3000م3 من الحطب والفحم المحليين.
وتمّ ضبط 12 مخالفاً يعملون على 15 آلية استُخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة في عددٍ من مناطق المملكة، و7 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم أكثر من 29م3 من الحطب المحلي في منطقة الرياض.
وتمكنت الجهات المختصة في الأمن العام من ضبط 47 مخالفاً بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 33 مركبة و105 أمتار مكعبة مخزنة لأغراض تجارية في كل من: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشرقية والقصيم وتبوك وجازان وعسير والجوف.
وأفاد حساب وزارة الداخلية على تويتر، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قِبل الجهات المختصة.